La izquierda cocina el pacto

Juan Neira

Juan Neira

Gijón

Jueves, 30 de octubre 2025, 01:00

A punto de empezar la negociación sobre los presupuestos de 2026, el posicionamiento de los grupos políticos es confuso. Los socialistas todavía no tienen el ... apoyo del socio minoritario del Gobierno, IU-Convocatoria por Asturias, y mucho menos el respaldo de Tomé, que es necesario para aprobar las cuentas. La entente en el Gobierno la doy por segura, ya que en caso contrario sería un caos. Ejemplo de posturas divergentes en un gobierno de coalición lo tenemos a diario con los choques y desmentidos entre PSOE y Sumar en el Gobierno de España. En Asturias, el comportamiento de IU dentro de las instituciones siempre fue responsable, nunca abrió crisis internas.

