Al grano

El margen para discrepar

Juan Neira

Juan Neira

Gijón

Martes, 28 de octubre 2025, 01:00

Comenta

Reunión de la Alianza por las Infraestructuras tras la manifestación por la calle Uría de Oviedo contra el peaje de la AP-66. Alejandro Calvo, ... consejero de Movilidad, informó que el Gobierno ha pedido el expediente de la prórroga del peaje para poder argumentar sobre la ilegalidad de la prórroga dada la falta de publicidad, concurrencia y transparencia. Se eligió la empresa adjudicataria y punto. Veinticinco años más tarde no cabe interponer recurso, pero la situación de ilegalidad permite revisar el expediente. O al menos eso es lo que cree el Principado.

