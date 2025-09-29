La movilización

El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Juan Neira

Juan Neira

Gijón

Lunes, 29 de septiembre 2025, 23:59

La reunión de la Alianza por las Infraestructuras del Estado que Asturias Necesita discurrió por la senda esperada: liderazgo del Gobierno regional, unidad entre los ... participantes y la mirada puesta en el Ministerio de Transportes. El consejero de Movilidad, Alejandro Calvo, que presidió la reunión, presentó un borrador para suscribir el manifiesto donde se muestra el rechazo a la prórroga del peaje, siguiendo el dictamen de la Comisión Europea que lo considera ilegal, así como la exigencia al Ministerio de Transporte de que asuma el criterio de Bruselas. Si el Gobierno no rectifica se estudiarán acciones judiciales, reclamando al Tribunal Supremo que obligue al Ministerio de Transportes el cumplimiento del dictamen europeo.

