El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Al grano

Nacionalistas: inmigrantes, no

Juan Neira

Juan Neira

Gijón

Miércoles, 27 de agosto 2025, 02:00

Con motivo de la aprobación del Real Decreto que distribuye a los inmigrantes menores de edad no acompañados entre las comunidades autónomas, el presidente del ... Principado realizó una serie de consideraciones, que empezaron por subrayar la dimensión humanitaria que supone la acogida de menores. Puso como ejemplo la emigración asturiana a América en la que participaban menores de edad: «¿Cómo nos sentiríamos si nuestros ancestros hubieran sido recibidos a pedradas, o intentaran internarlos, o devolverlos a no sé dónde?» No hubiéramos aprobado nunca una actitud así con nuestros antecesores. La cuestión del menor no acompañado que ha solicitado asilo es muy especial por su absoluta indefensión. Hay 4.000 menores en esa situación en Canarias, Ceuta y Melilla y el Tribunal Supremo ha mandado al Gobierno a acoger a mil de los que están en Canarias al no poder la comunidad autónoma hacerse cargo de todos ellos. No se trata de discutir sobre la llegada de inmigrantes en cayucos, en términos generales, sino del caso concreto de los menores de edad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un botellazo acaba con las fiestas de Contrueces, en Gijón: «Por culpa de un gracioso, no vamos a seguir tocando»
  2. 2 Muere Manuel de la Calva, la mitad del Dúo Dinámico
  3. 3 El fuego se recrudece en Asturias: un incendio, posiblemente provocado, obliga a desalojos en Ibias
  4. 4

    Cabárceno denunciará a tres turistas por colarse en el recinto de los lobos
  5. 5 Álex García, roto por la muerte de Verónica Echegui, con quien compartió 13 años de noviazgo
  6. 6

    Barbón: «¿Cómo nos sentiríamos si a nuestros abuelos les hubieran recibido a pedradas cuando emigraron solos con 14 años?»
  7. 7 Detenido en Gijón con 12 bicicletas y 13 patinetes eléctricos robados que guardaba en un trastero
  8. 8 En Gijón hay ocho relojes de sol a la vista
  9. 9 La colaboración ciudadana permite demantelar un punto de venta de droga en Navia
  10. 10 Fallece a los 81 años Isabel Pisano, una actriz y periodista que rompía moldes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Nacionalistas: inmigrantes, no