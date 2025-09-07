El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Objetivos institucionales

El curso se inicia con un guion continuista que tiene como elemento polémico reducir el uso de las aplicaciones digitales

Juan Neira

Juan Neira

Gijón

Domingo, 7 de septiembre 2025, 02:00

El martes vuelven los alumnos a las aulas. El curso se inicia con el recuerdo de las grandes movilizaciones de maestros y profesores de las ... redes pública y concertada. La nueva consejera de Educación, Eva Ledo, aprovechó el escaso tiempo que tuvo para apagar los fuegos. Ofreció diálogo y trabajo en equipo con el comité de los directores de centros de la red pública. Desde que el Principado asumió las competencias educativas, ningún consejero planteó una propuesta semejante de gestión colectiva.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Amplio despliegue policial para detener a un conocido atracador que actuó en Fomento, en Gijón
  2. 2 Luis Enrique, hospitalizado tras sufrir un accidente en bicicleta y con la clavícula fracturada
  3. 3 Una mujer atemoriza con un cuchillo a los vecinos de El Coto, en Gijón
  4. 4 Envenenan en Arriondas a los perros de las monjas de Belorado: «Son seres inocentes»
  5. 5 Doce detenidos en Asturias por las protestas contra el equipo israelí en La Vuelta
  6. 6 Una protesta propalestina en Avilés para a parte del pelotón cuando rodaba aún neutralizado
  7. 7 Orquesta Panorama en Asturias: sus tres próximos conciertos
  8. 8 Muere Azuquita, miembro de los Rumba Kings, a los 47 años
  9. 9 Rocío Flores vuelve a Telecinco: «Mi madre me ha destrozado la vida, pero es mi madre»
  10. 10

    Los Figaredo tramitan construir 23 viviendas dentro de la finca Bauer de Somió, en Gijón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Objetivos institucionales

Objetivos institucionales