Optimistas ante la ZALIA

Optimismo entre los socios la Zona de Actividades Logísticas e Industriales de Asturias (ZALIA). En la junta general de accionistas se aprobaron las cuentas del ... anterior ejercicio que se cerró con un beneficio de 41.300 euros. Ángela Pumariega, representante del Ayuntamiento de Gijón en la sociedad pública, considera que ese beneficio puede dar paso a un «verdadero reinicio financiero del proyecto»; el proceso de comercialización de parcelas, iniciado hace un año, se ha sometido a prórrogas sin que hubiera ninguna compraventa. La ZALIA se asienta sobre una superficie de 1,2 millones de metros cuadrados, de los que 700.000 comprenden la primera fase, dividida en 61 parcelas. El Principado está convencido del acierto de su estrategia: «Una comercialización progresiva que facilite asentar proyectos estratégicos que actúen como tractores del modelo productivo asturiano». Qué bien suena esa música, pero pasó un año y no se vendió ni un metro cuadrado. Me refiero al tiempo transcurrido desde que está urbanizado y las parcelas ofertadas. Eso sí, al parecer, llaman muchas empresas solicitando reservas de suelo.

La ZALIA empezó mal. Cinco socios (Principado, ayuntamientos de Gijón y Avilés y las autoridades portuarias de ambas ciudades) pidieron un crédito de 96 millones para expropiar y urbanizar, que se devolvería con los ingresos de las ventas. Contrataron a un gerente, con 60.000 euros de sueldo, sin empleados. Este periódico adelantó su nombre tres semanas antes de que ganara el concurso. No hubo ventas y los bancos reclamaron lo suyo. En 2013 y 2014 entró, teóricamente, en causa de disolución. Las refinanciaciones del crédito elevaron a 120 millones la deuda con los bancos. Eso no era lo peor. Los terrenos, depreciados desde la crisis financiera, aunque se vendieran todos, no podían cubrir más de un 64% de la deuda. La solución pasó por los préstamos participativos otorgados por el Principado y el Ayuntamiento de Gijón. Luego, los préstamos se convirtieron en acciones y el Principado pasó a tener casi el 90% del capital. La ZALIA sorteó la quiebra con nuestros impuestos. Se socializaron las pérdidas.

Hace 20 años Asetra compró una parcela. Nadie volvió a comprar suelo. La Sociedad Estatal de Promoción Industrial y Desarrollo Empresarial (Sepides) da largas a la invitación del Principado para que entre en el accionariado; las 61 parcelas carecen de suministro eléctrico. Me sumo al optimismo de Ángela Pumariega y Alejandro Calvo, presidente de la ZALIA.