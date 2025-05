La paciencia se agota

Las reuniones de Lydia Espina y altos cargos de la Consejería de Educación con los representantes sindicales no han alterado la convocatoria de huelga. Los ... tres sindicatos (UGT, CCOO, SUATEA) que plantean huelga para hoy y el próximo martes han rechazado el formato de entrevistas por separado ofrecido por la Consejería. La oferta de Espina obviaba el hecho de que hay un comité de huelga, formado por las tres fuerzas sindicales, que la ley faculta para gestionar la huelga. Al final, Lydia Espina y su equipo aceptaron la reunión conjunta.

Del encuentro no salió ningún resultado positivo. Al contrario, al constatar la absoluta falta de sintonía los tres sindicatos dejaron la puerta abierta a convocar huelga indefinida a partir del día 5. Desde la UGT dicen que la consejera vive en una realidad paralela y no se ha enterado de nada. El discurso de Espina sería un catálogo de buenas intenciones. En CCOO tomaron nota de los rechazos del Principado: no a la equiparación salarial con otras comunidades autónomas, no a la atención a la diversidad, no al acuerdo de plantillas, no a la jornada reducida para mayores de 55 años. Los representantes de SUATEA consideran que la Consejería de Educación ofrece un simple parche sobre la supresión de la jornada reducida de los meses de junio y septiembre, que es la espoleta de la movilización de los maestros.

La consejera presentó algunas propuestas con la esperanza de consensuarlas con los sindicatos. Sobre la supresión de la jornada reducida en junio y septiembre planteó que el Principado acepta renunciar a implantar una hora lectiva de más, convirtiéndola en tiempo lúdico, con los niños jugando en el patio durante una hora vigilados por maestros. Si la hora lectiva debería haberse negociado, lo de una hora de trabajo con el rol de cuidador es de difícil aceptación por los maestros.

Espina ofreció que la pesada burocracia de los centros sea asumida por la Consejería y que los equipos directivos queden reducidos a la figura del director. La propuesta es un perfecto ejemplo de la desconexión de la consejera con los colegios, al creer que puede su departamento resolver todo el papeleo y que con un director ya está todo solucionado.

CSIF propuso, en solitario, paro indefinido a partir de hoy. Cree que Espina no entiende la gravedad de la situación. ANPE tiene una visión más optimista de la situación. En resumen, hoy habrá una jornada de huelga, con manifestación a la tarde, tras 16 años sin conflictos. La paciencia, como todo, se agota.