El pacto de la desigualdad

Tal como estaba previsto el Gobierno central y el Ejecutivo de Salvador Illa sellaron el pacto de la financiación singular de Cataluña en la comisión ... bilateral, Estado-Generalitat. Pasa de haber un acuerdo entre partidos, PSC-ERC, sobre la financiación catalana, a un pacto institucional. En él se contempla la posibilidad de que otras comunidades lleguen a concertar con el Gobierno central su sistema de financiación. El ministro de Política Territorial, Ángel Torres, asegura que cada región podrá elegir el modelo de gestión tributaria que considere más conveniente para las características de su territorio.

Aunque no lo hayan dicho, la multilateralidad, como forma de alcanzar acuerdos entre las comunidades autónomas y el Gobierno central ha caducado. Cada territorio negociará un sistema de financiación con el Gobierno, sin que intervengan el resto de regiones. Torres afirmó que la bilateralidad es compatible con la multilateralidad, pero eso es tan imposible como armonizar el blanco y el negro. El ministro todavía fue un poco más lejos y declaró que «mayor autonomía no significa menos Estado». No hay menos Estado en Cataluña o el País Vasco, simplemente, cuesta encontrarlo. Cuando fue necesario enviar policías a Cataluña hubo que alquilar barcos para alojarlos. El País Vasco es el único territorio de Europa donde el Estado no recauda impuestos. La mera posibilidad de que haya varios modelos de gestión tributaria significa la entronización de la desigualdad y la asimetría, con la María Jesús Montero de turno repartiendo privilegios.

Guillermo Peláez, consejero de Hacienda del Principado, tiene una visión distinta. Rechaza el acuerdo de la comisión bilateral, Estado-Generalitat, por razones formales: lo que afecta a todos, debe negociarse entre todos. Me parece correcta esa postura, pero evita entrar en la sustancia del pacto. A su entender, solo se trata de una declaración de intenciones. Si ya sabemos que el primer paso es trasvasar todo el IRPF a la Generalitat, y se plantean diversos modelos de financiación, que es tanto como enterrar el régimen común que lleva cuarenta años ordenando la financiación de quince comunidades autónomas, creo que hay razones más que suficientes para rechazar la financiación singular de Cataluña por motivos de fondo, además de las cuestiones de forma que cita el consejero. Por cierto, antes de acabar el mes, la Generalitat mostrará el plan director de la Agencia Tributaria catalana hecho por Indra (¡Indra!).