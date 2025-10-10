El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Pagar siete veces más

Juan Neira

Gijón

Viernes, 10 de octubre 2025, 02:00

La Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan) ha enviado al Ministerio de Transportes un proyecto para generalizar el peaje en todas las ... autovías. La propuesta implica cobrar tres céntimos por cada kilómetro recorrido. Si esto se aprobara para toda España el sistema de cobro en veinticinco años recaudaría 143.024 millones. Una cantidad fabulosa que daría, según Seopan, para el mantenimiento de la red de autovías, mejorar la red (nuevas inversiones) y crear un fondo para compensar a las que ya son de peaje y pasarían al módulo de los tres céntimos.

