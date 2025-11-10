El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Un pago abusivo

Juan Neira

Juan Neira

Gijón

Lunes, 10 de noviembre 2025, 01:00

Se cumple un año del argayo en la autopista del Huerna, que cortó la comunicación de Asturias con la meseta, dejando como única alternativa la ... carretera del Pajares (N-630), con sus curvas y fuertes pendientes obligando a los coches a transitar a la velocidad del camión más pesado, ya que el intenso tráfico no dejaba muchas posibilidades para adelantar. Repuestos del susto, confirmado que no había quedado ninguna persona atrapada bajo las rocas y la tierra, el objetivo inmediato era abrir una vía provisional para que pasaran los vehículos. La empresa, Aucalsa, movilizó sus efectivos, realizó las gestiones oportunas y dos semanas más tarde los coches circulaban por el 'bypass' construido. Todos en fila y a una velocidad baja (40 kilómetros por hora).

