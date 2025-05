Papeleta muy complicada

Comenta Compartir

El enfrentamiento entre maestros y profesores con la Consejería de Educación terminó por K. O. en el primer asalto. Bastaron las masivas movilizaciones del martes, ... en régimen de doble jornada (mañana y tarde), para que el Principado anunciara que se mantendrá inalterable la jornada tradicional de los meses de verano (junio, septiembre). Docentes y alumnos no tendrán una hora de más. El martes, mientras los huelguistas se entregaban a una ruidosa protesta en la Plaza de España de Oviedo, Lydia Espina, en el Parlamento, decía que no podía contratar monitores para la hora de más ya que era «jurídicamente inviable» porque supone una «doble contratación». Asombra que consejeros de Gobierno, como doña Lydia, no sepan cómo funciona la Administración que gestionan. Al parecer la consejera ignora la cantidad de contratos (abogados, ingenieros, arquitectos, etc.) que realiza el Principado, pese a que la Administración autonómica tiene ya docenas de titulados capaces de hacer esas tareas que se encargan a profesionales externos.

A las veinticuatro horas de negarse Espina a cambiar la jornada, el presidente del Principado, haciendo caso omiso de la doble contratación, anunció que en junio y septiembre volverá a regir la jornada tradicional de verano. Una desautorización, en toda regla, que debería llevar aparejada la dimisión de Espina, pero no sucederá porque ni ella quiere dimitir ni el presidente se lo va a pedir, entre otras razones porque se lo exige el PP. Lo que no va a poder evitar Adrián Barbón es que el capital político de la consejera quede totalmente devaluado. La censuraron los maestros y el presidente la desautorizó. Al ver que el conflicto estaba en un callejón sin salida, Barbón retiró el obstáculo que había para negociar con los sindicatos. Era la condición necesaria para volver a la normalidad laboral, pero falta la condición suficiente que se compone de todas las demandas y peticiones reactualizadas por el profesorado estos días, viniendo de muy atrás la mayoría de ellas. El protagonismo en estos momentos no lo tiene ni el Principado ni los sindicatos, sino la propia movilización de maestros y profesores que desbordó todas las previsiones. Ayer rodearon los edificios institucionales (Gobierno, Parlamento), mientras la cola de la manifestación todavía estaba a unos pasos de la plaza de España. De facto hay ya una huelga indefinida que probablemente ratificarán los sindicatos el próximo viernes. El Principado tiene una papeleta muy complicada.

