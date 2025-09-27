El peaje y Gaza

El debate sobre el estado de la región terminó con la votación de las propuestas elevadas por los grupos parlamentarios al pleno de la Junta ... General del Principado. Sobre el peaje del Huerna hubo unanimidad en dos iniciativas presentadas por PP y Foro, mientras que las tres propuestas consensuadas entre los grupos de izquierda no fueron apoyadas por unanimidad debido a la posición de Vox que votó en contra o se abstuvo. Era de esperar el acuerdo en la Cámara autonómica en torno al peaje del Huerna; desde que se supo el rechazo del Ministerio de Transportes al dictamen de la Comisión Europea dando por nula la prolongación durante veintinueve años del peaje, las declaraciones de los partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales fueron en la misma dirección: oposición activa a la decisión del Ministerio de Transportes.

El lunes tendrá lugar la reunión de la Alianza por la Infraestructuras, que es la entidad en que confía el Gobierno para alcanzar la supresión del peaje. La Alianza está presidida por el consejero de Movilidad, Alejandro Calvo, dándose por entendido que la responsabilidad de liderar la negociación con la Comisión Europea y el Ministerio de Transportes recae en el Principado. Se prevé que el lunes, Calvo presente un documento donde se concentren las aspiraciones de los colectivos agrupados en la Alianza. Ante un Ministerio de Transportes enrocado, todas las esperanzas están puestas en la postura que tome Bruselas ante la negativa del Gobierno de España a asumir su dictamen.

Junto a las propuestas sobre el peaje en la AP-66, la otra cuestión que atraía la atención era el posicionamiento de los grupos sobre la actuación del de Israel en Palestina. La posición de PSOE e IU, condenando «de manera categórica al genocidio perpetrado por el Estado de Israel contra la población palestina», fue apoyada por la mayoría absoluta del Parlamento, gracias al voto de Tomé y de Pumares. La novedad estuvo en Pumares, que es la primera vez que se desliga del PP, en un asunto importante, después de haber comparecido con Queipo anunciando la convergencia entre ambos partidos.

La sorpresa la dio el diputado de Vox, Javier Jové, al pedir un minuto de silencio por las 1.200 víctimas israelíes del ataque del 7 de octubre. Los diputados del PP se pusieron en pie y la izquierda quedó sentada. Lectura: esta semana el PP homenajeó a todas las víctimas de la guerra en el Parlamento asturiano, mientras que la izquierda solo lo hizo con los 65.000 muertos de Gaza.