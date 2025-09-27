El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El peaje y Gaza

Juan Neira

Juan Neira

Sábado, 27 de septiembre 2025, 02:00

El debate sobre el estado de la región terminó con la votación de las propuestas elevadas por los grupos parlamentarios al pleno de la Junta ... General del Principado. Sobre el peaje del Huerna hubo unanimidad en dos iniciativas presentadas por PP y Foro, mientras que las tres propuestas consensuadas entre los grupos de izquierda no fueron apoyadas por unanimidad debido a la posición de Vox que votó en contra o se abstuvo. Era de esperar el acuerdo en la Cámara autonómica en torno al peaje del Huerna; desde que se supo el rechazo del Ministerio de Transportes al dictamen de la Comisión Europea dando por nula la prolongación durante veintinueve años del peaje, las declaraciones de los partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales fueron en la misma dirección: oposición activa a la decisión del Ministerio de Transportes.

El peaje y Gaza