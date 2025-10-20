El peaje del Noroeste

Hecha la digestión de la manifestación por las calles de Oviedo, toca decidir qué pasos se van a dar para avanzar hacia la supresión del ... peaje. La convocatoria de la movilización fue un acierto y el primer fruto es haber logrado dar a conocer a toda España la excepcional situación que tenemos los asturianos con el peaje del Huerna. La comunicación radial, tan importante en los flujos económicos y sociales del país, resulta más gravosa para los asturianos que para los ciudadanos de cualquier otra comunidad autónoma. Los medios de comunicación nacionales han difundido la protesta asturiana y gracias a ello ya está el desgraciado peaje en la agenda política del país. El mensaje está transmitido: el peaje es ilegal, caro y discriminatorio.

Lleva razón el presidente del Principado cuando dice que los asturianos llevamos todas las de ganar, pero eso no quiere decir que sea fácil lograr el objetivo. Cuando una realidad, por muy injusta que sea, lleva años consolidada, resulta muy difícil cambiarla o suprimirla. Entiendo el optimismo de los dirigentes políticos tras la manifestación, pero quizás llevados por la euforia hacen unas propuestas que me parecen un tanto simplistas. Veamos tres ejemplos de cómo creen nuestros representantes que debe actuar Adrián Barbón para acabar con la tasa: «tiene que ir a Madrid a negociar, ir al despacho del ministro, presionarle y trasladar lo que es justo para Asturias», «debe cumplir su compromiso electoral, tanto de 2019 como de 2023, cuando hizo gala de su buena relación con Pedro Sánchez y el Gobierno de España», «dada la voluntad expresada por Óscar Puente, que afirma que no va a hacer nada, hay que dar un paso más; Adrián Barbón debe reunirse a la mayor brevedad con Pedro Sánchez en un encuentro de presidente a presidente». De las tres soluciones expuestas podemos concluir que todo pasa por un encuentro con Puente (presionándole), o por una entrevista con Pedro Sánchez; en este segundo caso, bastaría la buena relación entre ambos dirigentes para eliminar las barreras de la autopista, dentro de un formato «de presidente a presidente».

Sería muy positivo verse esta misma semana con Sánchez, pero tal vez tenga la agenda ocupada. Tampoco veo claro cómo se puede presionar a Puente en una entrevista, ni seducir a Sánchez en una cumbre entre presidentes. Todo eso está bien, pero no tan pronto. Creo que toca centrarse en lograr en el próximo mes una alianza con gallegos y leoneses, para hablar de la barrera ilegal que margina al noroeste.