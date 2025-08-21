El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El precio de la investidura

Juan Neira

Juan Neira

Gijón

Jueves, 21 de agosto 2025, 02:00

En el primer o segundo Consejo de Ministros que se celebre a la vuelta de las vacaciones se aprobará la quita de la deuda catalana. ... Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) impuso como condición para apoyar la investidura de Pedro Sánchez una reducción del 20% de la deuda suscrita por la Generalitat con el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), mecanismo creado por el Gobierno de Rajoy para facilitar el crédito a los gobiernos autonómicos que no podían financiarse en los mercados por falta de solvencia. El Gobierno aceptó la petición de ERC y ahora consuma la quita, asumiendo el Estado 17.104 millones que le debía la Generalitat. La investidura tenía un precio.

