El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Preservar las instituciones

Juan Neira

Juan Neira

Gijón

Martes, 9 de septiembre 2025, 02:00

La misa en la Basílica de Covadonga siempre fue una ceremonia central en el Día de Asturias, no en vano es también el día de ... la Virgen de Covadonga. Desde el inicio de la transición, los miembros de los gobiernos de izquierdas no tuvieron ningún problema en asistir a la misa oficiada por el arzobispo de Oviedo. El primer presidente del Principado, Rafael Fernández, que había vivido la guerra con todas sus penalidades (le murió un hijo de unos meses de hambre), dedicó todos sus esfuerzos a la reconciliación entre la izquierda y la derecha, y en particular en restañar las heridas entre la izquierda y la Iglesia Católica. La festividad de Covadonga se celebró todos los años en la más absoluta normalidad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Apuñalado un joven de 22 años en Gijón
  2. 2 Buscan a un gijonés de 44 años que falta de su domicilio en Pumarín desde el viernes
  3. 3 La Peña Azul Wences se planta al ponerle un autocar con publicidad del Sporting para viajar a Covadonga
  4. 4 Un autobús atropella a un hombre en Gijón
  5. 5 Puebloastur, en Cofiño, primer hotel asturiano con categoría cinco estrellas gran lujo
  6. 6

    El regreso de la diáspora: «Aquí somos felices»
  7. 7 Fallece un motorista de 71 años en la autovía minera a la altura de Granda
  8. 8

    El terror golpea Jerusalén con un atentado que deja seis muertos, entre ellos un español
  9. 9 La ciudad deportiva del Real Oviedo avanza con paso firme
  10. 10 Fallece la médica Marilis García-Alcalde, pionera en la atención a pacientes con VIH en Asturias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Preservar las instituciones