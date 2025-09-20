El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Principado, dar la cara

Juan Neira

Juan Neira

Gijón

Sábado, 20 de septiembre 2025, 02:00

Cuando se supo que la Comisión Europea consideraba contrario a norma la ampliación del peaje del Huerna hasta 2050 y que conminaba al Ministerio de ... Transportes a tomar medidas para restablecer la legalidad, en el Gobierno de coalición de la izquierda, que está al frente de los destinos de la región, se pusieron muy contentos y se ofrecieron a aportar documentación a la Comisión Europea y, también, al Ministerio de Transportes. Hasta ahí, todo normal. La cuestión dio un cambio cualitativo cuando desde el citado ministerio se negaron a validar el criterio de Bruselas y anunciaron una batalla jurídica para que nadie altere lo aprobado por el Gobierno de Aznar: permitir a la empresa Aucalsa que siga cobrando el peaje. En los años que restan de prórroga de la tasa, la empresa recaudará 1.905 millones que serán abonados, mayoritariamente, por asturianos y castellano-leoneses. Una inesperada millonada que Óscar Puente quiere que aportemos a la empresa. Sería impensable que en el País Vasco o Cataluña se mantuviera activo un peaje que las instituciones europeas califican de ilegal.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Jorge Martínez, vocalista de Ilegales, anuncia que padece cáncer
  2. 2 La Guardia Civil halló el cadáver de un hombre al acudir al atropello de tren a una vaca en Gijón
  3. 3 La jueza decreta secreto de sumario en la investigación del crimen del ganadero de Ribadesella
  4. 4 Hallan muerto a un camionero en el polígono de Bankunión, en Gijón
  5. 5 La abogacía despide a Marta Felgueroso y Abel Díaz: «Con fe es más fácil afrontarlo»
  6. 6

    El jinete asturiano Sergio Álvarez Moya renuncia a competir con España
  7. 7 La Guardia Civil no halla evidencia de la presencia de dos encapuchados en Cuevas el día del crimen
  8. 8

    Mata a dos israelíes el chófer de un camión de ayuda humanitaria
  9. 9 Un saurópodo de más de 20 metros
  10. 10

    La Policía Local de Gijón vuelve a los coches de gasolina: «Los híbridos no son operativos»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Principado, dar la cara