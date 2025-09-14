El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

MARIO ROJAS

Protagonista de la semana

Demografía, industria y administración autonómica forman los retos de Asturias para el presidente del parlamento

Juan Neira

Juan Neira

Gijón

Domingo, 14 de septiembre 2025, 02:00

La semana empezó con la asistencia de Juan Cofiño a la misa en la Basílica de Covadonga, oficiada por el arzobispo de Oviedo, Sanz Montes, ... y terminó con la entrevista del presidente de la Junta General del Principado en este periódico. En las respuestas Cofiño no da titulares, deja reflexiones. En definitiva, fue el protagonista de la semana, sin prometer inversiones ni zaherir a la derecha.

