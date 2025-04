Recetas de sectarismo

Comenta Compartir

Tras una consulta interna en Somos Asturies, quedó confirmado el apoyo de la diputada Tomé a la comisión parlamentaria de investigación sobre el accidente en ... la mina de Cerredo. Las presiones de los partidos que están en el Gobierno no han servido para que cambiara de criterio. Desde una perspectiva democrática era fundamental que el Parlamento no renunciara a investigar, teniendo en cuenta que se trata de un asunto muy grave (cinco muertos y cuatro heridos) y de máxima importancia para la sociedad. No tiene sentido que los dirigentes de PSOE e IU digan que hay que «conocer la verdad» y «llegar hasta el final» y, a la vez, se opongan a que los diputados investiguen lo que sucedió en la mina de Cerredo en los últimos años. Es muy llamativa la desconfianza del Gobierno hacia las conclusiones que salgan de la investigación en el Parlamento, cuando en esta legislatura siempre tuvo mayoría en la Cámara.

Ovidio Zapico (IU) tiene una particular visión sobre las comisiones de investigación en la Junta General del Principado: para ser eficaces deben partir del acuerdo entre las formaciones de izquierda. Es decir, el Gobierno sólo aceptaría investigar cualquier asunto si cuenta con el respaldo de la mayoría absoluta de los escaños. Si una cuestión, por ejemplo, como el del siniestro en la mina, no consideran los socialistas que es conveniente que se airee en el Parlamento, podrían recurrir a la cláusula de falta de consenso entre las fuerzas de izquierda para que los 23 escaños vetaran la comisión. En definitiva, según Zapico, la izquierda, en bloque, debe decidir cuándo se investiga y cuándo se mira para otro lado. Con una pauta tan sectaria es imposible que se valoren las cuestiones candentes de la actualidad con un mínimo de ecuanimidad. El líder de IU asegura que «Vox hará inservible la negociación». Destaco esta frase, porque tanto IU, como el PSOE, tratan de trasladar la idea de que el Partido Popular y Vox son incompatibles con un trabajo serio en la comisión de investigación; el propio presidente se refirió al riesgo de que la comisión «se convierta en el circo que pretenden». Afirmaciones simples, carentes de una mínima base argumental ¿Si son tan circenses los diputados del PP y Vox, por qué no hacen de los plenos de la Junta General del Principado un espectáculo? ¿Cómo logran llevar con rigor investigaciones parlamentarias en el Senado? Todo indica que la investigación en la Junta sobre la tragedia de Cerredo se va llevar a cabo. Un logro democrático que debemos a Covadonga Tomé.

