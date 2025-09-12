El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Al grano

Recortar en seguridad

Juan Neira

Juan Neira

Gijón

Viernes, 12 de septiembre 2025, 02:00

Por la comisión parlamentaria de investigación sobre el accidente mortal de la mina de Cerredo (Degaña) pasaron a declarar funcionarios de la Seguridad Minera. Sobre ... su trabajo dieron a conocer una circunstancia llamativa relacionada con el recorte de personal en Seguridad Minera y en Promoción y Desarrollo Minero. Eran dos servicios independientes y al llegar al poder el equipo de Adrián Barbón, con Enrique Fernández como consejero de Industria, el Gobierno aprobó un decreto de estructura que unificó ambos servicios pasando de un personal de 22 trabajadores (14 ingenieros) a 16 (11 ingenieros). Los sindicatos, CCOO y UGT, protestaron y la entonces directora general, Belarmina Díaz, les dijo que «la reestructuración orgánica de las diferentes consejerías, incluida la que tiene las competencias en materia de minería, les vino dada». Una disminución de personal que tuvo que hacer frente a una elevada carga de trabajo, con 120 destinos que vigilar y 400 salidas al año entre autorizaciones y visitas de inspección.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere la alemana que se precipitó 50 metros en la Ruta del Cares tras ser golpeada por una piedra en la cabeza
  2. 2 Se busca a una joven desaparecida en Oviedo hace 20 días
  3. 3

    Iglesias matricula a dos de sus hijos en un colegio privado pese a denostar a los padres que hacían lo mismo
  4. 4

    Una gijonesa atrapada en los disturbios de Nepal: «No sabemos qué va a pasar, queremos volver a España»
  5. 5 Toca el segundo premio de la Lotería Nacional en Asturias
  6. 6 Detenido por robar a punta de pistola y a plena luz del día en un supermercado de Cancienes
  7. 7

    «Necesito recuperar mi vida», el clamor de un langreano tras 15 meses esperando ser operado
  8. 8

    La «confusa» señal que Vox pide retirar en dos rotondas de Gijón
  9. 9

    Todo lo que se sabe del bombardeo ruso sobre Polonia
  10. 10

    El tratamiento para crecer de un menor enfrenta a su familia con Salud en los tribunales

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Recortar en seguridad