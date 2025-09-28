El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Juan Carlos Román
Recovecos del debate

En el pleno de orientación política Barbón no se inhibe y da titulares en cada intervención

Juan Neira

Juan Neira

Gijón

Domingo, 28 de septiembre 2025, 02:00

Una vez analizado el debate sobre el estado de la región, quiero abordar algunos aspectos concretos que tienen enjundia. Empecemos por los impuestos.

Está reciente ... la presentación del proyecto de reforma fiscal, por parte del Principado. El presidente Barbón se refirió varias veces a la iniciativa, diciendo tres cosas concretas: la reforma del IRPF beneficia al 80% de los contribuyentes asturianos; los que tienen unos ingresos inferiores a los 35.000 euros pagan menos; solo pagan más los ciudadanos que tienen unas rentas por encima de los 175.000 euros. En el debate identificaba la bajada de la tributación en las rentas bajas con la izquierda, y al PP lo situaba en la defensa de las rentas altas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

