Recursos sin gastar

Debate parlamentario sobre la ejecución del presupuesto de 2024. Un debate a posteriori, donde no caben recomendaciones ni avisos, porque las cuentas regionales del pasado ... ejercicio son ya historia del Parlamento. No está entre los usos de la Cámara realizar un control riguroso a mitad del año, que serviría para valorar la diligencia del Ejecutivo. La oposición podría poner en solfa los compromisos adquiridos por el Gobierno cuando presentó el proyecto de cuentas, en caso de flagrantes retrasos. Prefieren las quejas sin remedio.

Guillermo Peláez defendió la ejecución de los presupuestos. En el apartado de las inversiones, que siempre es el más sensible, señaló que, si se contabilizan solo las gestionadas por el Principado, prescindiendo de las financiadas por los fondos europeos, el porcentaje es del 61%. Ante las críticas de la oposición, el consejero sacó a relucir las inversiones de los ayuntamientos de Gijón y Oviedo. No me parece la mejor comparación. Puestos a medirse con las cuentas de otros entes, lo correcto es hacerlo con la ejecución de las inversiones presupuestadas por otras comunidades autónomas. También puede el Principado comparar el porcentaje de inversión acometida el pasado año con la realizada hace siete u ocho años, cuando había otros gestores.

La oposición se centró en la inversión ejecutada en la Consejería de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, en manos de IU. Sólo se gastó el 28% de los 84,4 millones reservados para promoción de vivienda. Andrés Ruiz (PP) criticó la falta de pulso inversor, tratándose, la vivienda, «de uno de los mayores dramas de la actualidad». Pumares (Foro) sacó a relucir la contradicción que supone hablar de la vivienda como prioridad y dejar la mayor parte del dinero sin gastar. Peláez salió en defensa de la gestión de IU, diciendo que la vivienda estaba cofinanciada por Europa. De no ser así, la ejecución habría sido del 38%. Pequeña mejora.

El argumento más ingenioso del debate lo expuso Delia Campomanes (IU), al mostrar su asombro ante el interés de PP, Vox y Foro «por la ejecución de las políticas progresistas», cuando no apoyaron el presupuesto. A ver si lo entendí. Si hay equis millones para la vivienda pública y un partido no apoya el presupuesto por las propuestas fiscales (por poner un ejemplo), no tiene derecho a protestar. Si IU asume esa doctrina se quedará muda en la mayoría de las instituciones españolas, porque se pasó la vida rechazando presupuestos.