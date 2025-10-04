Remar juntos

El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El secretario general del PP, Miguel Tellado, y el presidente del partido en Asturias, Álvaro Queipo, han anunciado que el grupo popular en el Congreso ... de los Diputados registrará una proposición no de ley pidiendo al Gobierno de España la supresión del peaje en la AP-66 (Autopista del Huerna) y en la AP-9 (Ferrol-Tui). Como cualquier votación en la actual Cámara Baja, donde todo se aprueba o deniega por un puñado de votos, no se puede asegurar el resultado de la proposición, aunque lo más probable es que al ser una iniciativa del PP, los aliados de Sánchez (independentistas y radicales) se inclinen por votar en contra, con la excepción del diputado del Bloque Nacionalista Gallego (BNG) que siempre defendió la supresión del peaje. En definitiva, el bloque de la investidura saldrá airoso.

