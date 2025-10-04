Remar juntos

El secretario general del PP, Miguel Tellado, y el presidente del partido en Asturias, Álvaro Queipo, han anunciado que el grupo popular en el Congreso ... de los Diputados registrará una proposición no de ley pidiendo al Gobierno de España la supresión del peaje en la AP-66 (Autopista del Huerna) y en la AP-9 (Ferrol-Tui). Como cualquier votación en la actual Cámara Baja, donde todo se aprueba o deniega por un puñado de votos, no se puede asegurar el resultado de la proposición, aunque lo más probable es que al ser una iniciativa del PP, los aliados de Sánchez (independentistas y radicales) se inclinen por votar en contra, con la excepción del diputado del Bloque Nacionalista Gallego (BNG) que siempre defendió la supresión del peaje. En definitiva, el bloque de la investidura saldrá airoso.

Con la opinión pública asturiana movilizada en torno a la eliminación de la tasa, la votación resultará incómoda para los diputados socialistas asturianos. La defensa de los intereses de Asturias los llevaría a votar a favor de la proposición, pero la disciplina de grupo les indicará que deben votar en contra. Su caso no es el de Adriana Lastra. Se armó la gran escandalera porque en la entrevista de EL COMERCIO defendió la permanencia del peaje. Todos sabemos que es la delegada del Gobierno y su función es representar al Gobierno central y defender las medidas que aprueba. No está representando a los asturianos, está representando al Gobierno. A eso se comprometió. Sin embargo, los diputados representan a los electores. Sólo a ellos. No representan al PSOE, al partido lo representa el Comité Federal.

Fernández Huerga, diputado y responsable de Organización de la FSA, dijo que PP y Foro «no tienen ninguna credibilidad para hablar del peaje del Huerna, ya que fue el partido que prorrogó el peaje durante 26 años, con los aplausos del PP de Asturias». Resaltó que no habían pedido perdón. Gimena Llamedo también insistió en que pidieran perdón. Lo del perdón está de moda en la vida pública, pero no conozco ninguna decisión sobre peajes, puentes, autovías o acueductos que haya llegado acompañada de perdones. Puestos a mirar para atrás nos encontraríamos también con los socialistas asturianos votando en contra de la variante de Pajares. Sólo en la Junta General del Principado, lo hicieron con tres presidentes.

El PP, en 2004, perdió las elecciones, que es un buen castigo. Ninguno de los dos grandes partidos puede hablar de coherencia. Mejor reman juntos o pagarán el peaje nuestros nietos.