Reparto de culpas

Juan Neira

Juan Neira

Gijón

Jueves, 9 de octubre 2025, 02:00

En la Junta General del Principado, Adrián Barbón y Álvaro Queipo tuvieron un debate sobre el peaje del Huerna que se convirtió en un cruce ... de acusaciones sobre quién tiene la culpa de que se siga cobrando la tasa de la AP-66. Las descalificaciones de ambos convirtieron el debate de la Cámara autonómica en un remedo de las sesiones de control en el Congreso de los Diputados, aunque aún falta un elemento para asemejar ambas instituciones: en los plenos del Congreso de Diputados los miembros del Gobierno no contestan a las preguntas de la oposición; el guion parlamentario se ajusta a la pauta de '¿a dónde vas?', 'manzanas traigo'. La presidenta del Congreso, Francina Armengol, está facultada para pedir al orador que se atenga a la cuestión, pero guarda silencio. En el Parlamento asturiano, aunque quedan cuestiones por contestar, o la respuesta solo trata tangencialmente el meollo del asunto, hay una relación de causalidad entre las intervenciones del Gobierno y la oposición. Todavía la vida parlamentaria regional no ha llegado a los niveles de degradación del Parlamento nacional. Lo digo por si sirve de consuelo.

