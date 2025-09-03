El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Un reparto injusto

Juan Neira

Juan Neira

Gijón

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 02:00

El Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de ley que transfiere 83.252 millones de deuda autonómica al Estado. La operación, insólita en los anales ... del Ministerio de Hacienda, es el producto de un pacto alcanzado por ERC, partido independentista catalán, con el Gobierno para que el nacionalismo catalán votara a favor de la investidura de Pedro Sánchez. ERC logró que se le condonara a la Generalitat una deuda de 17.104 millones, que representa el 20% del endeudamiento que tiene el Govern con el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), instrumento creado por el Ministerio de Hacienda para financiar a regiones como Cataluña que no tenían solvencia para lograr crédito en el mercado.

