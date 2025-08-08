El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Respiro demográfico

Juan Neira

Juan Neira

Gijón

Viernes, 8 de agosto 2025, 02:00

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE) Asturias ha ganado 6.879 habitantes en el periodo habido entre 1 de julio de 2024 y el ... mismo día y mes de 2025, situándose la población residente en 1.016.996 habitantes. El crecimiento se debe a la llegada de inmigrantes, 9.010, en ese periodo. La población de nacionalidad española ha tenido una pérdida de 2.131 individuos. Los inmigrantes representan un 7% de total de la población. Estamos en una etapa donde sigue existiendo un declive vegetativo (más fallecimientos que nacimientos) a la vez que hay un repunte global de la población por el asentamiento de inmigrantes en la región. El doble fenómeno, de descenso e incremento, hace que se den situaciones llamativas como es la pérdida de habitantes entre cero y catorce años, mientras aumentan entre los quince y los treinta y cuatro años, y también a partir de lo cincuenta. Dividiendo la población en grupos de cinco años, el más numeroso es el que va de los 50 a 54 años, con 86.000 individuos, mientras que entre cero y cuatro años sólo hay 25.128 niños.

