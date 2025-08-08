Respiro demográfico

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE) Asturias ha ganado 6.879 habitantes en el periodo habido entre 1 de julio de 2024 y el ... mismo día y mes de 2025, situándose la población residente en 1.016.996 habitantes. El crecimiento se debe a la llegada de inmigrantes, 9.010, en ese periodo. La población de nacionalidad española ha tenido una pérdida de 2.131 individuos. Los inmigrantes representan un 7% de total de la población. Estamos en una etapa donde sigue existiendo un declive vegetativo (más fallecimientos que nacimientos) a la vez que hay un repunte global de la población por el asentamiento de inmigrantes en la región. El doble fenómeno, de descenso e incremento, hace que se den situaciones llamativas como es la pérdida de habitantes entre cero y catorce años, mientras aumentan entre los quince y los treinta y cuatro años, y también a partir de lo cincuenta. Dividiendo la población en grupos de cinco años, el más numeroso es el que va de los 50 a 54 años, con 86.000 individuos, mientras que entre cero y cuatro años sólo hay 25.128 niños.

En el mismo periodo de tiempo la población española aumentó en 508.475 personas, alcanzando un total de 49.315.949 habitantes, récord histórico, siendo, también, la llegada de inmigrantes la causa del aumento. En todos los territorios autonómicos se produjo el mismo fenómeno, con la excepción de la Ciudad Autónoma de Melilla.

La llegada masiva de inmigrantes se debe a la posibilidad de empleo, que en Asturias y en España es mayor ahora que hace cinco años. El motor de la economía española es el turismo, los datos son suficientemente elocuentes, como para poder dudarlo. En el sector turístico hay muchos empleos, especialmente en hostelería y hotelería, que los españoles no muestran mucho interés en cubrir; por esa vía encuentran un modo de ganarse la vida los inmigrantes de países como Venezuela o Colombia, lugares donde la pobreza y la falta de libertad les empuja a cruzar el charco. El fuerte crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) español se debe, en gran medida, a la aportación que hacen los inmigrantes con su trabajo. Habrá personas a las que no les guste, pero a esa conclusión llegan la mayoría (totalidad) de estudios.

El declive demográfico en Asturias encontró una pausa con los inmigrantes, pero dista de ser una solución definitiva. En primer lugar, porque depende del trabajo, que es una variable cambiante, y en segundo lugar porque no se puede estabilizar la población con un saldo vegetativo tan negativo.