Salto extraordinario

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Juan Neira

Juan Neira

Gijón

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 01:00

Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) el pasado 31 de octubre Asturias tenía 1.020.999 habitantes, lo que supone un crecimiento poblacional ... de 7.455 unidades en el último año. Hace tres años, estaba previsto que nuestro declive demográfico nos situara ya por debajo del millón de habitantes. No había llegado la noticia, pero ya había un luto oficial asegurando que era lo peor que nos había pasado. Temí por una ola de pesimismo colectivo, una réplica del noventaiocho, pero a nuestra escala; por fortuna aumentaron los inmigrantes, en mayor número que antes, y el umbral del millón empezó a quedar cada vez más lejos.

