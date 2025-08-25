El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El sentido del viento

Juan Neira

Juan Neira

Gijón

Lunes, 25 de agosto 2025, 02:00

Las informaciones oficiales sobre el estado de los incendios (activos, estabilizados, controlados) daban licencia para pensar que ya estábamos en la fase de fuegos controlados, ... o en vías de serlo, pero bastó que cambiara el sentido del viento para que en localidades de Cangas del Narcea, Somiedo o Degaña los vecinos volvieran a vivir horas angustiosas al ver cómo las llamas llegaban a unos pocos metros de los pueblos (Genestoso). Supongo que para los profesionales de la extinción de incendios o los personas que llevan decenios viviendo en ese medio rural, de pendientes pronunciadas y terrenos accidentados, no les extrañará que el incendio reviva cuando estaba bajo control, y las llamas cobren tanto protagonismo como hace diez días, cuando había diecisiete incendios en la región.

