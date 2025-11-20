El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Al grano

Simulacro de reforma

Juan Neira

Gijón

Jueves, 20 de noviembre 2025, 01:00

La reforma fiscal impulsada por el Gobierno de coalición de la izquierda (PSOE e IU-Convocatoria por Asturies) y apoyada por la diputada Tomé, ex ... de Podemos, ha sido aprobada en la Junta General del Principado. Entre los tres grupos y Tomé suman 23 escaños, cruzando el umbral de la mayoría absoluta. La oposición de derechas tiene 22 diputados. En la Cámara asturiana, un escaño separa a los dos bloques, así que si actúa unida la izquierda tiene capacidad de decisión, mientras no se necesiten mayorías cualificadas (ejemplo, la cooficialidad de las lenguas).

