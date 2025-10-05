El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
JESÚS MANUEL PARDO
Al grano

Soluciones equivocadas

Es imposible resolver los problemas partiendo de ideas contaminadas por los prejuicios

Juan Neira

Juan Neira

Gijón

Domingo, 5 de octubre 2025, 02:00

Comenta

Cada vez se apunta más al déficit de gestión como uno de los problemas de las instituciones asturianas, que probablemente podría extenderse a sus homólogas ... en otras regiones. La lentitud, por ejemplo, es uno de los rasgos característicos de la mala gestión en los asuntos públicos, pero no quiero entrar hoy en la cuestión de la gestión, sino en algo que va ligado a ella: las soluciones a los problemas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un motorista, herido al ser arrollado por un coche en Gijón
  2. 2 Un año y medio de cárcel para un menor por dejar en coma a un hombre en Gijón
  3. 3 El hombre que decapitó a su padre en Ribera de Arriba y lanzó su cabeza a los coches será juzgado por un jurado popular
  4. 4 Asturias vuelve a celebrar un premio de la Lotería Nacional
  5. 5 Un hostelero avilesino se hace con la cafetería del Complejo Deportivo Avilés
  6. 6 El brutal vídeo de un encierro en Valladolid: atropella a una vaquilla con un quad
  7. 7 Cancelado un vuelo de Asturias a Madrid por «un problema técnico»
  8. 8

    Hamás e Israel negocian este domingo en Egipto el plan de paz y la salida de los rehenes
  9. 9 Herido tras perder el control en la carretera de La Providencia y chocar con un poste, en Gijón
  10. 10 Diego Baeza negocia la rehabilitación del Palacio de Trasona como hotel de deportistas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Soluciones equivocadas

Soluciones equivocadas