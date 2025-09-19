El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Sorpresas en el peaje del Huerna

Juan Neira

Juan Neira

Gijón

Viernes, 19 de septiembre 2025, 02:00

La prolongación del peaje del Huerna, decisión tomada por el Gobierno de Aznar, perjudica seriamente a los asturianos al ser uno de los peajes más ... caros del país; daña la competitividad de la región porque supone un coste añadido en el transporte de mercancías; la decisión es muy lesiva porque no hay una ruta alternativa, digna de tal nombre, así que el peaje lo pagas sí o sí.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Guardia Civil no halla evidencia de la presencia de dos encapuchados en Cuevas el día del crimen
  2. 2 Hallan muerto a un camionero en el polígono de Bankunión, en Gijón
  3. 3

    La Policía Local de Gijón vuelve a los coches de gasolina: «Los híbridos no son operativos»
  4. 4 Luto en la abogacía gijonesa por la pérdida de Marta Felgueroso a los 65 años
  5. 5 Muere un trabajador de 54 años en la antigua mina de Buseiro al caer por un desnivel de 20 metros
  6. 6 La jueza decreta secreto de sumario en la investigación del crimen del ganadero de Ribadesella
  7. 7

    Indignación en Asturias por la decisión del Gobierno de España de mantener el peaje de la autopista del Huerna (AP-66)
  8. 8

    Salud admite contratar a médicos de Familia sin la especialidad homologada de «forma temporal» y en
  9. 9 Espectacular vuelco de un camión, que obliga a cortar la A-8 en Caravia
  10. 10

    Varapalo a Asturias: el Gobierno central defiende ante la UE que el peaje de la autopista del Huerna dure hasta 2050

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Sorpresas en el peaje del Huerna