Subvenciones y cumbre

Juan Neira

Gijón

Martes, 26 de agosto 2025, 02:00

Tal como se anunció, el Consejo de Gobierno del Principado ha habilitado una partida de 800.000 euros para conceder ayudas a los titulares de ... las explotaciones ganaderas afectadas por los incendios acaecidos en las últimas semanas. La subvención se concede por cabeza de ganado, teniendo en cuenta la especie y la edad. Ejemplo: por cabeza de bovino de más de dos años recibirán cien euros. No es fácil hacer una valoración porque hay distintas maneras de subvencionar a los ganaderos damnificados por el fuego. El próximo viernes aprueba la Xunta de Galicia las ayudas para las ganaderías afectadas. Por el parecido que tienen con las explotaciones asturianas será más factible comparar y sacar conclusiones. En Castilla y León, Alfonso Mañueco, presidente autonómico, ha hablado con agricultores y ganaderos con datos concretos. En esa región, los ganaderos y agricultores recibirán una ayuda directa mínima de 5.500 euros por los daños en los fuegos. A partir del 30 de septiembre recibirán ayudas por cada hectárea de pasto calcinada, que será mayor o menos en función de la carga ganadera de cada explotación. La cuantía a recibir por la tierra quemada será un 20% mayor que en los incendios de 2022. Como se puede ver, un sistema de compensación de daños muy distinto al asturiano. Es preciso conocer lo que opinan los sindicatos agrarios.

