Toca sumar, no restar

Juan Neira

Juan Neira

Gijón

Jueves, 23 de octubre 2025, 02:00

En la Junta General del Principado volvieron a debatir sobre la supresión del peaje de la AP-66, el presidente Barbón y el líder de ... la oposición, Álvaro Queipo. Es difícil decir algo nuevo sobre el asunto del peaje, limitándose ambos a repetir argumentos y críticas conocidos por todos. Como no hay nada novedoso, los dos principales líderes políticos de la región fatigaron al público con su forma de atacarse y defenderse. El Parlamento asturiano –como tantos otros– no es ágil y sus debates pecan de reiterativos, pero si los portavoces de los grupos quieren repetir una y otra vez sus intervenciones gozan de absoluta libertad para hacerlo. El PP y otros grupos de la derecha quieren que Barbón se entreviste con Pedro Sánchez. Es probable que el presidente asturiano no haya solicitado la visita, pero, aunque lo hubiera hecho, dudo mucho que en la Moncloa estuvieran dispuestos a celebrar ese encuentro centrado en la supresión del peaje. En política no se actúa de una forma tan ingenua (otros la llamarán sincera).

