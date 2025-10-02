El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Transportes ataca al Principado

Juan Neira

Juan Neira

Gijón

Jueves, 2 de octubre 2025, 02:00

Adrián Barbón volvió a hablar del peaje del Huerna para ratificar las manifestaciones realizadas, en la víspera, por Alejandro Calvo, consejero de Movilidad, Medio Ambiente ... y Gestión de Emergencias. Como presidente le tocó fijar postura en el Parlamento, siendo luego apoyada ésta por partidos, sindicatos y organizaciones empresariales en la Alianza por las Infraestructuras. Barbón recordó que la supresión del peaje fue una reivindicación histórica de la FSA. Desde una perspectiva personal dijo que no tenía ningún problema en discrepar del Gobierno central.

