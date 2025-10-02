Transportes ataca al Principado

Adrián Barbón volvió a hablar del peaje del Huerna para ratificar las manifestaciones realizadas, en la víspera, por Alejandro Calvo, consejero de Movilidad, Medio Ambiente ... y Gestión de Emergencias. Como presidente le tocó fijar postura en el Parlamento, siendo luego apoyada ésta por partidos, sindicatos y organizaciones empresariales en la Alianza por las Infraestructuras. Barbón recordó que la supresión del peaje fue una reivindicación histórica de la FSA. Desde una perspectiva personal dijo que no tenía ningún problema en discrepar del Gobierno central.

En estas estábamos cuando desde el Ministerio de Transportes lanzaron un ataque durísimo contra Alejandro Calvo y, por extensión, contra el Principado. Desde el departamento liderado por Óscar Puente afirman que la Comisión Europea no considera ilegal el peaje, siendo al juez a quien corresponde decirlo. No nos engañen: en su dictamen la Comisión considera que es ilegal y al juez le tocará ratificarlo, o no, en una sentencia, si alguna de las partes recurre a la vía judicial. Calvo había dicho que si fuera responsable de Transportes, la prórroga estaría 100% bonificada. Irritaron tanto esas palabras a la cúpula del ministerio que vieron en ellas, dinamita para el PP porque favorece «el discurso ventajista, cínico y mentiroso del PP». Puestos a disparatar, en el departamento de Puente y Santano llegan a decir que Calvo deja de lado que la prórroga del peaje fue una medida del Gobierno de Aznar, cuando Barbón, Calvo y el resto de dirigentes del socialismo asturiano han pasado media vida lanzando improperios contra Aznar y el peaje. A Calvo también le critican porque se olvida de la «ambiciosa política de bonificación de peajes de la AP-66», que sirvió para que los ciudadanos se ahorraran 58,5 millones. Vamos a ver. Las bonificaciones se diseñaron mal (no se adaptan al consumo de los usuarios) y el 80% del fondo reservado para subvenciones estatales no se gasta.

Desde el inicio de la etapa autonómica ningún presidente, ministro o alto cargo de los gobiernos socialistas realizó una descalificación pública tan rotunda de consejeros de Principado. Por primera vez en cuarenta años, podemos decir que un Gobierno socialista rompe hostilidades contra el Principado. Hasta ahora la política interna del PSOE consistía en atacarse en privado y sonreír en público. El Ministerio de Transportes está en otra onda. Le toca al Principado contestar a estos señores, porque están faltos de razón y sobrados de arrogancia.