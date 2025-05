Último intento

Comenta Compartir

Al acercarse la fecha de la huelga (martes 27 de junio) convocada por UGT, SUATEA y CC OO en la educación Infantil y Primaria, aumenta ... el nerviosismo. El sindicato mayoritario en las últimas elecciones sindicales, ANPE, que no quería oír hablar de huelga, anuncia un paro desde el 9 al 13 de junio, durante una hora (de nueve a diez de la mañana). Según los sindicalistas de ANPE, la razón para cambiar de estrategia es el nulo caso que hizo la Consejería de Educación a sus peticiones de diálogo y negociación. CSIF mantiene su propuesta de huelga indefinida en todas las etapas de la enseñanza no universitaria, cuatro días cada semana, empezando el próximo martes. Por su parte, la red de centros concertados, la educación que con más desdén trata el Principado, tiene marcado en el calendario la fecha del 19 de junio, elegida por OTECAS, USO y FSIE para ir a la huelga porque la directora de centros del Principado, Cristina Blanco, no mostró ninguna disposición a mantener la jornada reducida ni a negociar otras cuestiones, como la equiparación salarial o las jubilaciones.

Reina la preocupación en la Consejería de Educación porque esta vez el anuncio de los paros va en serio. Basta ver las fotos diarias de los maestros (la inmensa mayoría maestras) de Infantil y Primaria delante de las escuelas, con carteles en la mano y rostros severos que muestran pocas dudas ante la convocatoria de las huelgas. Los cinco sindicatos que integran la Junta de Personal Docente no Universitario han decidido que toca parar. Ante las citas del próximo martes, la convocatoria que más inquieta en la Consejería de Educación es la realizada por UGT, Suatea y CCOO; entre los tres representan el 65% del profesorado. Las concentraciones ante los centros indican el respaldo que tienen. Como último recurso para detener o evitar la extensión del paro, la consejera, Lydia Espina, ha convocado a los sindicatos de la Junta de Personal. Lo más llamativo es que la consejera va a negociar por separado con cada organización. Unas horas antes de la movilización no quiere hablar con el comité de huelga, que son los que gestionan el paro, sino con los sindicatos de uno en uno. Por ejemplo, Comisiones Obreras está citada a las once y media de la mañana. Imagino que en la Consejería de Educación aspiran a que algún sindicato oiga cantos de sirena, compre mercancía averiada y se rompa la unidad de acción. Tras semanas entregados a minimizar las reivindicaciones, se han pertrechado de una estrategia para romper el frente sindical.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión