Unidad regional

Comenta Compartir

Pasado mañana tendrá lugar en Oviedo la manifestación impulsada por el Principado y la Alianza por las Infraestructuras para exigir al Ministerio de Transportes que ... suprima el peaje de la autopista AP-66. La movilización tiene como lema: 'Asturias unida. Fin al peaje del Huerna'. Desde el Principado se anuncia que acudirán todos los consejeros del Gobierno regional. El apoyo de la sociedad tiene una gran importancia al airear un problema (los peajes de Galicia, AP-9, y de Asturias y Castilla y León, AP-66) que es desconocido fuera de las comunidades autónomas del noroeste del país. Una concentración multitudinaria haría mella en la cúpula del ministerio, que, a falta de argumentos, se ha enrocado en la tesis de que es imposible anularlo porque se cumplieron todos los trámites administrativos necesarios para que la decisión sea legal. Precisamente, en ese campo, el territorio de la legalidad, es donde la Comisión Europea ha cimentado la petición de la supresión al juzgar que es ilegal, al haber concedido la prórroga sin dar la ocasión a las empresas de participar en un concurso para adjudicar la gestión.

En la batalla sobre el peaje del Huerna, la mejor noticia de las últimas horas es el posicionamiento de las Cámaras de Comercio del Arco Atlántico, al introducir en el documento de objetivos del Corredor Atlántico la supresión de los dos peajes (gallego y asturleonés). Carlos Paniceres, presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, dijo que «salimos muy reforzados para seguir luchando contra el injusto peaje del Huerna». Es muy importante la toma de postura del sector empresarial, ya que el peaje, si a alguien perjudica, es a los agentes económicos y, detrás de ellos, al resto de la sociedad. El noroeste no merece que le pongan trabas los gobiernos. Lo digo en plural, porque uno (Aznar) decidió la prolongación de la tasa y la privatización del servicio y otro (Sánchez) no quiere suprimirlo, aunque se lo exija la Comisión Europea. Por su parte, Daniel Ripa, exdiputado de Podemos, y la Unión de Independiente de Transportistas Autónomos (UITA) hacen un llamamiento para concentrarse el sábado contra el peaje ante la Delegación del Gobierno. No es momento para dividir las fuerzas. Manifestarse dos días seguidos es inusual. No creo que valga como argumento el hecho de haber convocado antes la protesta. Como Asturias se juega mucho en la movilización deberían incorporarse al llamamiento de la plaza de la Escandalera. No hay río importante sin el agua de los afluentes.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión