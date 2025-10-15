El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO

Unidad regional

Juan Neira

Juan Neira

Gijón

Miércoles, 15 de octubre 2025, 02:00

Comenta

Pasado mañana tendrá lugar en Oviedo la manifestación impulsada por el Principado y la Alianza por las Infraestructuras para exigir al Ministerio de Transportes que ... suprima el peaje de la autopista AP-66. La movilización tiene como lema: 'Asturias unida. Fin al peaje del Huerna'. Desde el Principado se anuncia que acudirán todos los consejeros del Gobierno regional. El apoyo de la sociedad tiene una gran importancia al airear un problema (los peajes de Galicia, AP-9, y de Asturias y Castilla y León, AP-66) que es desconocido fuera de las comunidades autónomas del noroeste del país. Una concentración multitudinaria haría mella en la cúpula del ministerio, que, a falta de argumentos, se ha enrocado en la tesis de que es imposible anularlo porque se cumplieron todos los trámites administrativos necesarios para que la decisión sea legal. Precisamente, en ese campo, el territorio de la legalidad, es donde la Comisión Europea ha cimentado la petición de la supresión al juzgar que es ilegal, al haber concedido la prórroga sin dar la ocasión a las empresas de participar en un concurso para adjudicar la gestión.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El complemento a la pensión por hijo dejará de ser para todas las madres (o padres)
  2. 2 «Si te veo con otro no respondo, de Villabona se sale, pero del cementerio no»
  3. 3 Fallece un hombre al precipitarse desde una ventana en Gijón
  4. 4 Nuevo restaurante en Gijón: el Club de Golf de Castiello by Galán, abrirá en noviembre
  5. 5 Jesús Martínez, dueño del Real Oviedo, hace balance: asume el despido de Paunovic y dice que la marcha de Carrión a Las Palmas «fue un error»
  6. 6

    Solo un 2,8% de los clientes con acciones del Sabadell acuden a la opa de BBVA
  7. 7 Vecinos de El Entrego intentan expulsar a unos okupas
  8. 8 Hallan grave a un hombre de 55 años con signos de violencia entre los escombros en Marbella
  9. 9 El musical Mamma Mia! llega a Gijón con catorce funciones
  10. 10 En busca y captura un miembro de la banda de asaltantes de gasolineras de Asturias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Unidad regional