Vetar la privada

Juan Neira

Juan Neira

Gijón

Miércoles, 29 de octubre 2025, 01:00

A la diputada Covadonga Tomé, ex de Podemos, no le gusta que las universidades Nebrija y Alfonso X El Sabio tengan centros adscritos en Avilés ... y Oviedo. Tanto ella, como el comité de empresa de la Universidad de Oviedo, no ven con buenos ojos que se hayan acogido a una reglamentación que estaba a punto de caducar, librándose así de pasar por unos baremos más exigentes que son lo que van a regir para las siguientes candidaturas, en el caso de que las haya. Doy por seguro que la Universidad Europea abrirá sus puertas en Gijón.

