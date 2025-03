Voracidad fiscal

Comenta Compartir

La rebaja fiscal catalana obligó al Principado a anunciar una bajada de tipos fiscales para las rentas más bajas. No estaba previsto. Tanto el presidente, ... como el consejero de Hacienda, siempre afirmaron que los impuestos en Asturias no eran altos. Ante cualquier insinuación sobre la posibilidad de relajar la presión fiscal no se daban por aludidos. El discurso oficial incidía en mantener los gravámenes fiscales y hacer política solidaria a partir de deducciones concretas en el IRPF. A esto último lo llamaron vía fiscal asturiana, como si lo tipos impositivos altos, para todas las clases sociales, y la deflactación no hubieran sido las piezas claves para lograr máximos históricos de recaudación, como el año pasado.

Guillermo Peláez, consejero de Hacienda y portavoz del Gobierno, contestó a Álvaro Queipo, por las manifestaciones realizadas en la entrevista de EL COMERCIO, del pasado domingo. Considera contradictorio pedir rebajas fiscales y no apoyar el anuncio del Gobierno de dulcificar los tipos a las rentas bajas. Ningún grupo parlamentario aplaudió el anuncio del Ejecutivo, así que no es extraño el proceder de Queipo. Nadie sabe lo que pretende modificar el Gobierno ni cómo lo va a hacer, porque el objetivo del anuncio no era otro que evitar quedar señalados ante la opinión pública española como el gobierno autonómico que realiza exacciones más altas a la gente más pobre. A la hora de diferenciar la alternativa fiscal del PP y la propuesta del Gobierno, argumenta que, aunque los populares dicen defender a las clases medias y trabajadoras, los que más salen ganando con ella son las rentas más altas, porque ahorran 360 euros más que el resto. Así que ahorrar 360 euros más, cuando se gana por encima de 60.000 euros anuales, es un ejemplo de política clasista. Eso lo dice el portavoz de un Gobierno que aprueba los gravámenes más altos para las familias con menos recursos (ingresos inferiores a los 12.450 euros) y ocupa el cuarto lugar del pelotón autonómico en gravar las rentas medias y altas. Al referirse a la reforma fiscal anunciada, asegura Peláez que, «como no podía ser de otra forma se va a dirigir a la mayoría social». Hasta ahora no fue así. La tantas veces citada clase media y trabajadora asturiana es la que paga impuestos más altos en España. Señaló que va a negociar la reforma fiscal con su socio de Gobierno, IU, y con la diputada Tomé. En mesas separadas. IU y Tomé comparten el deseo de elevar más la presión fiscal sobre las rentas altas. Tal vez lo logren.

