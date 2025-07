Los paliativos que necesita Asturias

La enfermedad precede a nuestra muerte, salvo aquel pequeño porcentaje de casos en que el fallecimiento acontece de forma súbita; es pues una realidad que ... la mayoría de la población asturiana sufrirá una patología durante un tiempo más o menos prolongado que irá menoscabando, no solo su salud, sino su calidad de vida.

En las últimas semanas hemos sido testigos de cómo los medios de comunicación se hacían eco de una serie de artículos sobre la falta de cobertura paliativa –que acontece entre las 15 y las 8 horas de lunes a viernes y en la totalidad de los fines de semana o festivos– para niños y adolescentes que afrontan un proceso final de vida; así lo han manifestado las personas afectadas y los colectivos que las agrupan, y atienden, ante la gran desprotección que sufren sus hijos e hijas cuando conjuntamente con la madre y el padre desean vivirlo en su hogar acompañados de aquella familia que les apoya, de la mascota que les acompaña, de sus pertenencias…

La infancia y la adolescencia son etapas especialmente sensibles. Pero ello no debería hacernos olvidar una verdad sencilla: solo se muere una vez, sin importar la edad. Las necesidades de atención sanitaria al final de la vida están ahí, las 24 horas del día, a lo largo de toda la semana. Sin embargo, en Asturias, aún no es así. ¡En nuestra comunidad, todavía no se garantiza esa atención como debería!

Los equipos de Cuidados Paliativos (CP) preparados para atender de forma específica, y eficiente a enfermos de múltiples patologías, no sólo por cáncer, se incorporaron al Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA) en el año 2011, desde entonces han ido creciendo en número y cobertura en cada una de las áreas sanitarias de nuestra región gracias a los esfuerzos de los gerentes –en Oviedo le doy las gracias, personalmente, al Dr. Luis Hevia Panizo– y a los responsables que hubo, y hay, en la Consejería de Salud y del SESPA… pero esto no es suficiente, necesitamos más, un esfuerzo más… y no necesariamente económico.

Me explico: desde su constitución en 2012 la Sociedad Asturiana de Cuidados Paliativos (SACPAL), conformada por profesionales de los distintos estamentos del ámbito sanitario, y también por otras personas ajenas a este: arquitectos, directores de residencias geriátricas, jubilados, etc., hemos solicitado a todos y a cada uno de los gerentes del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), desde ese mismo año, la creación de un equipo específico de cuidados paliativos en el HUCA –a día de hoy aún no lo hay– que actúe como interconsultor para los diferentes servicios y también como apoyo al Area de Urgencias, creando al tiempo una cultura paliativa entre los profesionales del propio HUCA que habrá de redundar en beneficio de todos nosotros: profesionales y usuarios.

La SACPAL ha realizado propuestas de mejora a las dos Estrategias de Cuidados Paliativos del Principado de Asturias elaboradas en nuestra comunidad (2017 y 2023) sin que hubiera sido invitada a participar en ninguna de ellas; tampoco se nos ha llamado para formar parte del Observatorio de Muerte Digna del Principado de Asturias aunque lo habíamos solicitado formalmente y me consta que algunos miembros de la misma también lo respaldaron, pero a día de hoy seguimos excluidos.

La SACPAL, conjuntamente con la Sociedad de Geriatría y Gerontología del Principado de Asturias ha organizado tres Jornadas de Cuidados Paliativos en Asturias con repercusión mediática abordando, fundamentalmente, problemáticas sociales y de formación en paliativos, y no solo cuestiones médicas, para llamar la atención de la necesidad de mejorar una atención paliativa tan necesaria ahora para algunos y en un futuro para todos. La SACPAL ha solicitado también una cobertura telefónica paliativa de 24 horas para toda Asturias similar a la ya disponible en Madrid, Cataluña y Murcia que permitiría orientar una atención específica paliativa a través de los profesionales, o familiares, que atienden a personas en final de vida en el domicilio.

Esta carta nace con el deseo de tender la mano y, al mismo tiempo, ser un revulsivo. Una llamada serena pero firme a nuestras autoridades para que no olviden algo que nos une a todos: el morir, y queremos hacerlo de la forma más humana posible. La mayoría deseamos hacerlo en el calor de nuestro hogar, acompañados, y sin que la única alternativa a una vida que duele sea solicitar la muerte adelantada por falta de una atención paliativa adecuada.

Les agradezco sinceramente el tiempo que han dedicado a la lectura de estas líneas en donde he querido recoger aquí los puntos que, desde mi perspectiva, son más apremiantes. Sé bien que no son los únicos.