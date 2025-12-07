El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Gala de celebración de los 40 años de 'Asturias, Paraíso Natural' Arnaldo García
Ida y vuelta

Los 40 años del Paraíso Natural

Juanma Castaño

Juanma Castaño

Domingo, 7 de diciembre 2025, 01:00

'Asturias, Paraíso Natural' ha cumplido 40 años. Lo primero que pensé al leer la noticia esta semana es la suerte que hemos tenido de ... que ningún iluminado haya conseguido, no sé si intentado, cargarse esta marca. Lo que en su día nació para ser visto en vallas de publicidad, marquesinas, revistas y periódicos sigue perfectamente vigente en la era digital y de la Inteligencia Artificial. Homenajear su creación, como se ha hecho, es una apuesta clara y acertada por su continuidad. Esas tres palabras han crecido con salud. Ningún influencer (llegará el día en el que haya más influencers que no influencers y habrá un colapso) puede considerar viejuno poner ese hastag en sus preciadas redes.

