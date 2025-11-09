Media vida aquí, media vida allí

Justo este año cumplo la mitad de mi vida en Gijón y la otra mitad en Madrid. En 2001, emprendí un viaje de verano y ... la historia se me ha alargado 24 años. Dos ciudades, dos mundos muy distintos, pero una misma experiencia vital. En Gijón nací, crecí y disfruté de mis primeras oportunidades. En Madrid seguí creciendo, disfrutando y aprovechando también las oportunidades que iban surgiendo. Aunque hable en pasado, sigo en ello. Sigo naciendo cada vez que estoy en Gijón, y sigo creciendo cada vez que Madrid me brinda su caos y su grandeza.

Vivo lejos y cerca. Lejos para poder pasear todos los días por el Muro, como me gustaría, y cerca para coger el coche y plantarme en cuatro horas en mis lugares favoritos de la ciudad. Estoy conectado a Gijón. Lo estoy de verdad. Leo EL COMERCIO a diario, escucho la programación local de mis compañeros de la radio deportiva gijonesa, mi grupo de whatsapp de amigos de La Inmaculada diría que es el más activo de todos los que martillean a diario mi teléfono, y no pierdo el hilo de lo que se mueve en la ciudad. Amplío las fotos de 'Barras y Estrellas' y bicheo quién se ha pegado una buena fiesta, devoro la sección de 'Hace 25 años… hace 50 años…', las páginas del Sporting (qué dolor), evito las esquelas, intento comprender los problemas vecinales y llego al final del diario con la sensación de haber estado en el Dindurra tomando un café. Mi lista de seguidos en Instagram es como hacer de punta a punta la calle Corrida e ir saludando a amigos y conocidos. Nunca he estado tan al día con Gijón como ahora.

Echo de menos Gijón y su vida, pero he aprendido a vivir sin morriña. Mis hijos son madrileños y rojiblancos hasta la médula. Mis compañeros de la Cope disfrutan cada año de la doble cena de Navidad de El Partidazo en Mamaguaja y Casa Kilo y son los más felices del mundo. Me encanta hacer de anfitrión y presumir de ciudad y de gijoneses. Hace un mes me llevé a otro grupo de amigos a Casa Marcial para catar su tercera estrella. Cuando llegó la hora de regresar a Madrid ya estaban poniendo fecha a la próxima visita. Esa es la mejor parte de ser de Gijón sin vivir en Gijón. Ir y volver. Una y otra vez. Y hacerlo siempre con la sensación de que te has ido a pasar un verano fuera y que cuando llegue septiembre volverás a tu verdadera casa.