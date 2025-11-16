Moriyón, escrache y solidaridad

Supongo que está más valorado escribir sobre certezas que sobre dudas. A mí el asunto del traslado temporal del Albergue Covadonga sólo me deja dudas. ... Por ejemplo, no sé si la alcaldesa hace bien modificando su idea original a raíz del escrache sufrido en El Natahoyo a comienzos de semana. Por un lado, puede decirse que estamos ante una gobernante que escucha a sus vecinos, que rectifica, que se remanga y que, sobre el terreno, es capaz de asumir las consecuencias de dar un paso atrás. Y por otro, el peligroso precedente de que para ser escuchado es mejor increpar, gritar e insultar que establecer un intercambio de ideas civilizado y respetuoso con los que mandan. Carmen Moriyón no se mereció ese trato. Diría que nadie lo merece, pero ella es una política de un perfil honesto y dialogante con sus ciudadanos.

Hay tantas aristas en este tema, tan fáciles de apreciar desde lejos y tan difíciles de solucionar desde dentro, que cada opinión me parece material inflamable. La primera, la solidaridad. Todos somos muy solidarios hasta que esa solidaridad afecta realmente a nuestra comodidad diaria. Lo digo poniéndome el primero en la fila de los acusados y lo digo admitiendo lo incómodo que me ha resultado en ocasiones apreciar el deterioro humano que he visto en el parking situado junto al albergue. Todos queremos dar techo a las personas en una clara situación de exclusión social, pero si ese techo no está en nuestra calle, junto a la puerta de nuestra casa, mucho mejor. Insisto, me pongo el primero entre los acusados.

¿Qué hacer ahora? Ese albergue, al parecer, necesita una reforma. Esa reforma obliga a un traslado. Ese traslado afectará a nuevos vecinos. ¿Esos vecinos harán lo mismo que los del Natahoyo y vuelta a empezar? ¿En qué lugar quedamos como ciudad si no somos capaces de encontrar un techo a estas personas? ¿Cuál es la solución? ¿Un polígono industrial? ¿Un descampado? ¿Sería eso humano?

Resolvemos muy bien los problemas ajenos. Nos manifestamos en favor de Gaza, de Ucrania y sacamos huchas a la calle de todas las ONGs del planeta para echar las monedas que a veces molestan en el bolsillo. Ahora, el problema afecta directamente a nuestro espacio, nuestro tiempo, nuestra vida, nuestro barrio. Es entonces cuando me pongo en la piel de Moriyón, un ejercicio muy sano que todos deberíamos hacer, y pienso en lo difícil que lo va a tener para salir indemne de todo esto.