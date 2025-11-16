Moriyón, escrache y solidaridad

El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Juanma Castaño

Domingo, 16 de noviembre 2025, 01:00

Supongo que está más valorado escribir sobre certezas que sobre dudas. A mí el asunto del traslado temporal del Albergue Covadonga sólo me deja dudas. ... Por ejemplo, no sé si la alcaldesa hace bien modificando su idea original a raíz del escrache sufrido en El Natahoyo a comienzos de semana. Por un lado, puede decirse que estamos ante una gobernante que escucha a sus vecinos, que rectifica, que se remanga y que, sobre el terreno, es capaz de asumir las consecuencias de dar un paso atrás. Y por otro, el peligroso precedente de que para ser escuchado es mejor increpar, gritar e insultar que establecer un intercambio de ideas civilizado y respetuoso con los que mandan. Carmen Moriyón no se mereció ese trato. Diría que nadie lo merece, pero ella es una política de un perfil honesto y dialogante con sus ciudadanos.

