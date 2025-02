Comenta Compartir

Leo con estupor cómo el señor Escrivá propone reducir el 75% de las cuotas empresariales de la Seguridad Social a quien prolongue su vida laboral. Habiendo un porcentaje alto de paro juvenil, ¿de verdad cree que esta medida puede favorecer la incorporación de jóvenes al ... mercado laboral? Sinceramente creo que está completamente equivocado. Todo ese dinero que quiere destinar a perpetuar a señores mayores en sus puestos de trabajo debería ir a potenciar el empleo juvenil. Dicho esto, me parece perfecto que toda aquella persona que quiere prolongar su vida laboral lo haga, pero no castigando a los demás. Por cierto, ¿para cuándo establecer tramos de jubilación en función del tipo de trabajo? No es lo mismo, por ejemplo, estar en un andamio con 63 años que en una oficina. Así que, del mismo modo que ciertos sectores como mineros, empleados públicos... se jubilan antes, las profesiones más dolosas también deberían hacerlo. Una sociedad no debería consentir abuelos trabajando y jóvenes parados.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión