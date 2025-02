Jugar a la ruleta rusa

No he sido amigo del juego, ni tengo intención de hacerme amigo suyo ahora, pero parece que, sin quererlo, estoy jugando. Y estoy jugando a un juego muy peligroso, que no es otro que el de la ruleta rusa. Aburrido de estar en casa y ... con la cabeza cargada, decidí salir a dar un paseo. Más que nada, para despejarme y tomar un poco el aire, como se suele decir.

Mi profesión, técnico de prevención, me ha marcado, así que antes de salir me calzo las deportivas y me pongo las mascarillas, la blanca por debajo, la azul por encima. Lo he hecho desde el inicio de la pandemia y todas las personas con las que me cruzaba me preguntaban por qué me ponía las dos mascarillas. Yo les decía que la blanca para protegerme yo y la azul para proteger a los demás.

Durante el paseo esquivé las calles más concurridas, pero aún así vi a gente en grupos de más de cuatro personas en las terrazas de los bares, mesas sin la suficiente separación, gente fumando, bebiendo o hablando sin la mascarilla. Al final no me quedó más remedio que pasar por una de ellas. Supongo que esta gente no lee los periódicos, ni ve la televisión, ni escucha la radio.

Pero lo peor de todo es que no vi en todo mi paseo a nadie vigilando que se cumpliera con lo marcado por la normativa, que tan machaconamente nos repiten. Me sentí como un jugador apuntado por un revólver en cuyo tambor solamente había una bala. El problema es que el revólver lo sujetan otras personas y yo no puedo decidir si me va a tocar la bala o no. Así que, yo me quedo en casa.