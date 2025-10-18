El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Asturias ya ha tragado demasiado

Julian Bárcena

Sábado, 18 de octubre 2025, 02:00

Comenta

Apocos coge ya por sorpresa la locuacidad del ministro Puente, siempre entre la provocación y la sobreactuación. Pero sus últimas declaraciones sobre el peaje del ... Huerna, ironizando sobre las pretéritas preferencias electorales de los asturianos, rozan lo alucinógeno, y como muestra de la falta de tino del ministro más dicharachero tenemos la hemeroteca. El proyecto del Huerna se adjudicó en 1975; su construcción se inició en 1976; se abrió al tráfico en 1983, y su finalización no se completó hasta 1997, cuando se inaugura el desdoblamiento del túnel del Negrón. Teniendo en cuenta que el proyecto fue contemplado desde su gestación como una autopista de peaje, el ministro Puente es tan culpable del mantenimiento de éste como en su día lo pueden haber sido Suárez, Calvo Sotelo, Felipe González, Aznar / Cascos, ZP o Rajoy. Pero en el caso del ejecutivo de Sánchez y del actual ministro de Transportes tenemos dos diferencias sustanciales: ninguno de los anteriores gobiernos usó el peaje como prebenda política con la que rapiñar votos de investidura, y ninguno de esos gobiernos había recibido un dictamen de la Unión Europea declarando ilegal el peaje del Huerna.

