La burbuja de la IA

Los bancos de inversión, operadores bursátiles, fondos de inversión o el propio FMI y los bancos centrales llevan casi dos años advirtiendo de la valorización estratosférica de las compañías tecnológicas norteamericanas. Pese a todo, la lista de inversores sigue creciendo

Julian Bárcena

Sábado, 22 de noviembre 2025, 10:05

Existe una burbuja financiera en torno al sector de la Inteligencia Artificial (IA)? Y de ser así, ¿podría el estallido de esta burbuja arrastrar ... a la economía hacia una recesión?

