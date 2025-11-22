La burbuja de la IA

Existe una burbuja financiera en torno al sector de la Inteligencia Artificial (IA)? Y de ser así, ¿podría el estallido de esta burbuja arrastrar ... a la economía hacia una recesión?

En cuanto a la primera de estas cuestiones, los bancos de inversión, operadores bursátiles, fondos de inversión o el propio Fondo Monetario Internacional y los bancos centrales llevan casi dos años advirtiendo de la valorización estratosférica de las compañías tecnológicas norteamericanas. Pese a todo, la lista de inversores con intereses directos en esta tecnología sigue creciendo, valorando que el riesgo que corren hoy se traducirá en grandes beneficios futuros, en el convencimiento de que estamos en el umbral de una de las mayores revoluciones tecnológicas de la historia.

Pero aunque esto fuera cierto (y muy probablemente lo es), los números empiezan a provocar vértigo. Como ejemplo tenemos un informe publicado a principios de mes por el banco JP Morgan Chase (se puede encontrar en am.jpmorgan.com). Según este informe, para que las compañías de IA obtengan un retorno equivalente al 10% del capital que proyectan invertir hasta 2030, éstas deberán generar unos ingresos conjuntos procedentes de esta tecnología de 650.000 millones de dólares, el equivalente a exprimir algo más de 400 dólares al año a cada usuario de un iPhone. Una cifra mareante, y que se contextualiza si tenemos en cuenta que, según la propia Apple, hay 1.566 millones de iPhones operativos en el mundo.

Desde ese punto de vista, la historia demuestra que las grandes expectativas tecnológicas suelen verse frustradas en los momentos iniciales de su implantación, por muy revolucionaria que esa tecnología pueda resultar a largo plazo. El mercado siempre impone su ley, y no todas las propuestas de comercialización de la IA serán igual de exitosas ni tendrán los mismos niveles de aceptación. Atendiendo a esa lógica, es obvio que existe una burbuja IA, y como muy tarde esa burbuja estallará cuando esa tecnología se comercialice de forma masiva, y sean los propios usuarios los que impongan sus preferencias.

Pero en el corto plazo, los problemas pueden llegar por el lado de la capacidad de los productores de chips, donde las experiencias pasadas también dan pistas acerca de cuáles son los riesgos presentes. Sin ir más lejos, hace sólo unos días Nvidia, la mayor diseñadora de chips destinados a la IA del mundo, ha anunciado haber recibido órdenes de pedidos de sus clientes para los próximos dos años por valor de 500.000 millones de dólares (fuente 'The New York Times', 19 de noviembre 2025). La noticia ha vuelto a impulsar el precio de las acciones de esta compañía, pero también ha activado las alarmas entre los analistas, que temen que podamos estar ante un incipiente problema de capacidad de producción por parte de los fabricantes de chips avanzados, y sin estos chips no hay IA. El problema radica en que Nvidia produce semiconductores y diseña estos chips, pero sólo hay un puñado de compañías en el mundo capaces de fabricarlos en escala, con la taiwanesa TSMC a la cabeza. Para hacer frente a su ingente cartera de pedidos, Nvidia ha aumentado a su vez sus pedidos a TSMC, cuyo presidente ha declarado, pese a las enormes expectativas generadas, tener muchas dudas acerca de realizar la inversión necesaria para garantizar un nivel de producción como el que Nvidia demanda.

La cautela de TSMC está fundada en los reveses que la compañía ha tenido que hacer frente cuando en 2020 invirtió masivamente para incrementar su capacidad de fabricación de chips convencionales para abastecer a los grandes productores de dispositivos, como Apple o Microsoft. La demanda por esos dispositivos se desplomaría en 2022, dejando a TSMC con el lastre de una sobrecapacidad que redundó en un severo correctivo financiero. TSMC teme ahora comprometer la inversión necesaria para proveer a Nvidia, al considerar la posibilidad de que la IA no sea tan exitosa como se espera, y encontrarse de nuevo con un problema de sobrecapacidad que castigue su balance, con más dureza aún que en 2022. En consecuencia, estamos ante un riesgo real de que la industria de la IA se enfrente a un colapso de su cadena de suministro.

Atendiendo a todo lo anterior, la cuestión no radica en si existe una burbuja IA, si no en cuándo, y qué factor, podría hacerla estallar. O, si más que ante un estallido, podríamos estar frente a una progresiva deflación de los precios de las acciones vinculadas a la IA, mientras el mercado reevalúa sus expectativas. Ante cualquiera de estos posibles escenarios, son pocos los analistas que anticipan que el potencial estallido de la burbuja IA desemboque en un colapso económico, como ocurrió en 2007. La diferencia radica en que la crisis de las 'subprime' fue súbita y demoledora porque inicialmente nadie sabía cuantificar la magnitud del problema, tanto por la opacidad de los mercados de derivados como por la ingeniería financiera que cubría los riesgos de impago de esas hipotecas. Nadie se fiaba de nadie, porque nadie sabía quién estaba expuesto a los activos tóxicos y por qué cuantía, lo que detuvo por completo los flujos de capital. En el caso de la IA hablamos 'simplemente' de un problema de sobrevaloración de acciones.

Pero eso no quiere decir que el estallido / pinchazo de la burbuja IA vaya a ser indoloro. El 21% de la riqueza de los hogares norteamericanos está invertida en bolsa (fuente 'The Economist', 15 de noviembre 2025). En consecuencia, un desplome de los índices, aunque pueda ser saludable a la larga, a corto plazo afectaría severamente la capacidad de consumo de los norteamericanos, y a continuación a la de todos nosotros. Si unimos este riesgo a los reajustes que están causando las guerras comerciales y los enormes niveles de deuda pública acumulada, vemos cómo la situación podría deteriorarse con mucha más rapidez, y también complicarse más, de lo que a muchos les gustaría admitir.