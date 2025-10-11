El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas

Huerna: hay que acabar con este desbarajuste

Julian Bárcena

Julian Bárcena

Sábado, 11 de octubre 2025, 02:00

Comenta

Justo cuando las reivindicaciones para la retirada del peaje del Huerna llegan a su punto álgido, sabemos que Seopan, asociación de la que forma parte ... la propietaria de Aucalsa, Itínere, ha enviado al Ministerio de Transportes una alternativa que permitiría eliminar este peaje, sustituyéndolo por un sistema de pago por el uso de las autovías muy similar al francés. Para hacer uso de la red nacional de autovías, Seopan propone que los turismos paguen 3 céntimos de euro por cada kilómetro recorrido, y los vehículos pesados 14 céntimos de euro.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    0,72 euros por ir de Gijón a Oviedo: así quiere acabar con el problema del peaje del Huerna la patronal de las autopistas
  2. 2 Roba el bolso a una mujer en Avilés tras atacarla con unas tijeras en el cuello
  3. 3

    ¿Cuáles son los veinte destinos regulares y ocho chárter que estrenará el aeropuerto de Asturias?
  4. 4 Queman la vivienda de una vecina problemática del barrio gijonés de El Coto que ha protagonizado numerosos incidentes
  5. 5 Abierto el plazo de un mes para pedir las ayudas al alquiler en Asturias: llegan a 900 euros y estas son las condiciones
  6. 6

    «Mientras unos me agarraban y se reían, otros me rajaban con un cúter»
  7. 7

    ¿Por qué el Real Oviedo echa a Paunovic y recupera a Carrión?
  8. 8 Detenido por quemar la vivienda de la vecina «problemática» de El Coto, en Gijón
  9. 9

    Un conductor ebrio afronta cuatro años de cárcel por un accidente mortal en Sariego
  10. 10 En busca y captura la prostituta implicada en la muerte de Saúl Iglesias en Gijón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Huerna: hay que acabar con este desbarajuste