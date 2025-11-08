El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Intervenir la vivienda

Julian Bárcena

Sábado, 8 de noviembre 2025, 01:00

En mis estudios de posgrado tuve un profesor de Estrategia Corporativa que nos decía que los mercados son como el agua: no importa cuántos obstáculos ... se les ponga, ambos tienden a buscar y encontrar el resquicio por el que seguir fluyendo. La alegoría viene al caso porque no deja de sorprenderme la obstinación con que, frente a toda evidencia, nuestros responsables públicos se empecinan en solucionar la crisis de la vivienda a base de intervenir el mercado. Como Alicia, nuestros políticos siguen pensando que basta con desear que las cosas sean de una determinada manera para que lo acaben siendo.

