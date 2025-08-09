El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El momento económico de Asturias

Julian Bárcena

Julian Bárcena

Sábado, 9 de agosto 2025, 02:00

Llegamos al verano con la economía asturiana mostrando varios datos macroeconómicos positivos. Sin ir más lejos, los datos de creación de empleo sitúan a Asturias ... a la cabeza del país en julio, con una caída del paro del 2,6% frente al 0,06% que presenta el conjunto de España. Unas cifras que incitan al optimismo más allá de la estacionalidad, si tenemos en cuenta que el Principado acumula 52 meses consecutivos de descenso del número de parados. Los datos de renta media de los hogares son también muy positivos, al pasar de 28.284 euros en 2020 a 35.784 en 2024, un alza del 26,51% (datos del INE).

