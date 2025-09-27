El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Todos contra el peaje

Como no se pueden dar regalos a cambio de votos a todo el mundo, los pregoneros de la igualdad acaban creando territorios de primera y territorios de segunda

Julian Bárcena

Julian Bárcena

Sábado, 27 de septiembre 2025, 02:00

Abro esta columna reiterando un argumento en el que ya he incidido en otras ocasiones: el sistema de peajes, tal como está concebido en España, ... está falto de rigor y transparencia y deja la puerta abierta de par en par a la discrecionalidad. La propia delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, reconocía implícitamente estas lagunas cuando afirmaba, en su entrevista del pasado domingo en EL COMERCIO, que el peaje del Huerna no podía anularse por razones políticas. Parece ser que Lastra es una destacada admiradora de Bertrand Russell, cuando decía aquello de que el mayor esfuerzo de los políticos parece muchas veces centrarse «en hacer lo posible imposible». Si es por política, no debería existir más límite que la propia voluntad del Gobierno, y de su ministro de Transportes, para darle el finiquito al peaje del Huerna mañana mismo.

