Tragedia en Palestina

Julian Bárcena

Julian Bárcena

Sábado, 13 de septiembre 2025, 02:00

Le dejo a la Historia el debate sobre si Israel está cometiendo un genocidio en Gaza. Lo que tengo claro es que Benjamin Netanyahu, lejos ... de neutralizar a Hamás, la está haciendo fuerte. Lo anticipaba Thomas L. Friedman, uno de los más lúcidos analistas de la realidad de Oriente Medio, cuando tras los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023 afirmaba que, si bien a Israel le asistía su legítimo derecho a la defensa, lo peor que podía hacer el estado judío era caer en los mismos errores en que cayó Estados Unidos tras el 11-S.

Espacios grises

